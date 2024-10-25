Пермь попала в пятерку городов, претендующих на звание молодежной столицы России

Пермь попала в пятерку финалистов конкурса «Молодежная столица России — 2025». Также в списке Новый Уренгой, Томск, Омск и Хабаровск. Как рассказал глава города Эдуард Соснин, скоро в рамках конкурса пройдут инспекционные выезды в эти города.

Само голосование за звание молодежная столицы России пройдет в декабре, а в конце месяца определят победителя. Учитывать будут итоги всех этапов конкурса.

Если Пермь станет молодежной столицей, то город станет площадкой для внедрения федеральных стандартов и ключевых проектов в сфере молодежной политики. В таком случае Пермь будет носить соответствующее звание целый год.