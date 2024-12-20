Новый конкурс для молодых журналистов появится в Пермском крае

В Пермском крае появится новый журналистский конкурс «Реальные медиа». Его запускают Пермское отделение Союза журналистов России и Медиагруппа «МАГМА» при поддержке администрации губернатора Пермского края.
Как рассказали организаторы конкурса, его цель — поддержать молодое поколение в реализации творческого потенциала и передать журналистский опыт. Участвовать могут студенты вузов и сузов с 17 лет. Заявки будут принимать до 7 февраля.
Конкурс будут проводить по шести номинациям:
- Лучшее видео
- Лучшее интервью
- Лучшая статья
- Лучший фоторепортаж
- Специальная номинация «Выбор губернатора»
- Специальная номинация от партнеров конкурс
Работы принимают в семи тематиках: «Пермь культурная», «Пермь спортивная», «Пермский край – туристический рай», «Талант не зароешь», «Пермь семейная», «Пермский край – мое место силы», «Пермский край меняется».
Недавно мы рассказывали о том, что иностранный студент пермского политеха стал участником шоу «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале.
Информационный обзор редакции. 16+
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