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Новый конкурс для молодых журналистов появится в Пермском крае

В Пермском крае появится новый журналистский конкурс «Реальные медиа». Его запускают Пермское отделение Союза журналистов России и Медиагруппа «МАГМА» при поддержке администрации губернатора Пермского края.

Freepik

Как рассказали организаторы конкурса, его цель — поддержать молодое поколение в реализации творческого потенциала и передать журналистский опыт. Участвовать могут студенты вузов и сузов с 17 лет. Заявки будут принимать до 7 февраля.

Конкурс будут проводить по шести номинациям:

  • Лучшее видео
  • Лучшее интервью
  • Лучшая статья
  • Лучший фоторепортаж
  • Специальная номинация «Выбор губернатора»
  • Специальная номинация от партнеров конкурс

Работы принимают в семи тематиках: «Пермь культурная», «Пермь спортивная», «Пермский край – туристический рай», «Талант не зароешь», «Пермь семейная», «Пермский край – мое место силы», «Пермский край меняется».

Недавно мы рассказывали о том, что иностранный студент пермского политеха стал участником шоу «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале.

Информационный обзор редакции. 16+

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