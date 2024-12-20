Иностранный студент пермского политеха стал участником шоу «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале

Хаинцу предложили участвовать в шоу сами продюсеры Первого канала. Они обратили внимание на студента после поста в официальной группе ПНИПУ во ВКонтакте. Съемки проходили в Москве, ведущей телепередачи стала певица Юлианна Караулова.

Как рассказали в пресс-службе вуза, Хаинц Хуарес одновременно соревновался с пятью представителями из Англии, США, Вьетнама, Аргентины и Анголы, которые переехали в Россию более 10 лет назад. Удача оказалась не на стороне перуанского студента, но он все равно остался доволен от участия в съемках.

«Я живу в России только год. Для меня русский язык до сих пор сложен для понимания, тем не менее погружаться в культуру страны, в которой ты живешь — это всегда увлекательно и полезно. Благодаря интересным вопросам мы расширили свой кругозор и получили множество новых знаний. Участие принесло мне массу позитивных эмоций!», — поделился впечатлениями Хаинц Хуарес.

Недавно мы рассказывали о пермском дизайнере свадебных платьев, которая попала в Международную книгу рекордов.

Информационный обзор редакции. 12+