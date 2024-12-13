18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Дизайнер свадебных платьев попала в Международную книгу рекордов

Пермский дизайнер свадебных и вечерних платьев Евгения Императрица попала в Международную книгу рекордов INTERRECORD. Она стала участницей крупнейшего фестиваля, на котором и был поставлен новый мировой рекорд.

INTERRECORD Международная книга рекордов/Telegram

Официально мировой рекорд звучит так — самый масштабный однодневный фестиваль красоты и моды. Он был установлен 8 декабря и собрал более 1200 участников со всего мира. Организатором мероприятия стала Ольга Хайрулова (она на фото).

«Когда объявили, что рекорд состоялся, рассказали, какое точное количество гостей, визажистов, стилистов, дизайнеров и моделей, звездных гостей и женщин, победивших в номинации "Королева года", было», — рассказала Евгения.

Кстати, участницей фестиваля была и другая пермячка Ксения Кин. Она выиграла в номинации «Королева России». Она также попала в книгу рекордов.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: