Дизайнер свадебных платьев попала в Международную книгу рекордов

Пермский дизайнер свадебных и вечерних платьев Евгения Императрица попала в Международную книгу рекордов INTERRECORD. Она стала участницей крупнейшего фестиваля, на котором и был поставлен новый мировой рекорд.
Официально мировой рекорд звучит так — самый масштабный однодневный фестиваль красоты и моды. Он был установлен 8 декабря и собрал более 1200 участников со всего мира. Организатором мероприятия стала Ольга Хайрулова (она на фото).
«Когда объявили, что рекорд состоялся, рассказали, какое точное количество гостей, визажистов, стилистов, дизайнеров и моделей, звездных гостей и женщин, победивших в номинации "Королева года", было», — рассказала Евгения.
Кстати, участницей фестиваля была и другая пермячка Ксения Кин. Она выиграла в номинации «Королева России». Она также попала в книгу рекордов.
Информационный обзор редакции.
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