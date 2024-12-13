Дизайнер свадебных платьев попала в Международную книгу рекордов

Официально мировой рекорд звучит так — самый масштабный однодневный фестиваль красоты и моды. Он был установлен 8 декабря и собрал более 1200 участников со всего мира. Организатором мероприятия стала Ольга Хайрулова (она на фото).

«Когда объявили, что рекорд состоялся, рассказали, какое точное количество гостей, визажистов, стилистов, дизайнеров и моделей, звездных гостей и женщин, победивших в номинации "Королева года", было», — рассказала Евгения.

Кстати, участницей фестиваля была и другая пермячка Ксения Кин. Она выиграла в номинации «Королева России». Она также попала в книгу рекордов.

Информационный обзор редакции.