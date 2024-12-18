Известно, в каких сферах сильнее всего выросли зарплаты

В сфере административного персонала (к ним относятся курьеры) больше всего выросли средние зарплаты. Они увеличились на 32,6 тыс. рублей — до 81 087 рублей. В топ-5 сфер по динамике роста также вошли: «транспорт, логистика, перевозки» (+49%, до 106 тыс. рублей), «Рабочий персонал» (+37%, до 84 тыс. рублей), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+34%, до 60 тыс. рублей), «Добыча сырья» (+32%, до 90 тыс. рублей).

В пределах 21-31% выросли средние зарплаты у работников сфер науки и образования, розничной торговли, сельского хозяйства, строительства и недвижимости, медицины и фармацевтики, производства и сервисное обслуживание, а также туризма, гостиниц и ресторанов.

Недавно мы рассказывали о самых востребованных вакансиях ноября в Пермском крае.

Информационный обзор редакции.