Известно, в каких сферах сильнее всего выросли зарплаты

Средней уровень предлагаемой зарплаты в Пермском крае за год вырос на 20%. По итогам ноября 2024-го она составила 60,1 тыс. рублей, сообщают аналитики HeadHunter. Еще в 12 сферах зарплаты вросли даже больше, чем на 20%.
В сфере административного персонала (к ним относятся курьеры) больше всего выросли средние зарплаты. Они увеличились на 32,6 тыс. рублей — до 81 087 рублей. В топ-5 сфер по динамике роста также вошли: «транспорт, логистика, перевозки» (+49%, до 106 тыс. рублей), «Рабочий персонал» (+37%, до 84 тыс. рублей), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+34%, до 60 тыс. рублей), «Добыча сырья» (+32%, до 90 тыс. рублей).
В пределах 21-31% выросли средние зарплаты у работников сфер науки и образования, розничной торговли, сельского хозяйства, строительства и недвижимости, медицины и фармацевтики, производства и сервисное обслуживание, а также туризма, гостиниц и ресторанов.
Недавно мы рассказывали о самых востребованных вакансиях ноября в Пермском крае.
Информационный обзор редакции.
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