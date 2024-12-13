Названы пять самых востребованных вакансий в Пермском крае

Далее в списке идут врачи (0,7 резюме на одну вакансию), специалисты по взысканию задолженности (0,8 резюме). Дефицитными считаются профессии повара, пекаря и кондитера (1 резюме), а также токари, фрезеровщики, шлифовщиков и продавцов (1,2 резюме). В среднем на одну вакансию в Пермском крае приходится 4 резюме. В России этот показатель равен 4,2.

Недавно мы публиковали список самых высокооплачиваемых вакансий декабря.

Информационный обзор редакции.