18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Названы пять самых востребованных вакансий в Пермском крае

Стало известно, какие вакансии в Пермском крае считаются самыми востребованными. Рейтинг дефицитных профессий возглавил дворник. По данным HeadHunter на начало декабря, на одну вакансию приходится только 0,6 резюме.

Shutterstock

Далее в списке идут врачи (0,7 резюме на одну вакансию), специалисты по взысканию задолженности (0,8 резюме). Дефицитными считаются профессии повара, пекаря и кондитера (1 резюме), а также токари, фрезеровщики, шлифовщиков и продавцов (1,2 резюме). В среднем на одну вакансию в Пермском крае приходится 4 резюме. В России этот показатель равен 4,2.

Недавно мы публиковали список самых высокооплачиваемых вакансий декабря.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: