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И никаких айтишников: названы топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий декабря

Стало известно о самых высокооплачиваемых вакансиях декабря 2024 года в Перми. Самую большую зарплату от 250 тыс. рублей, по данным сервиса Superjob, предлагают врачу-стоматологу. Работодатель готов оплатить специалисту, если тот из другого города, билеты и жилье в первый месяц работы.

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Также ценятся в Перми водители-экспедиторы. Они расположились на втором месте в списке самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 150 тыс. рублей. Главное условие — собственная машина.

Далее в списке вакансий идут оператор-наладчик станков с числовым программным управлением (до 150 тыс. рублей), электрогазосварщик (от 110 до 150 тыс. рублей), инженер-конструктор в области проектирования и обследования объектов капитального строительства (от 100 тыс. рублей).

Судя по данным сервиса по поиску работу, вакансия врачей находятся в топ-5 у других городов-миллионников: например, в Санкт-Петербурге рентгенологу готовы платить от 200 тыс. рублей, а в Красноярске стоматологу-ортопеду — 500 тыс. рублей.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермском крае максимальная зарплата курьеров выросла до 130 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.

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