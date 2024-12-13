Дом Мешкова не попадет на новую тысячную банкноту: рассказываем, что могут выбрать вместо него

Памятник архитектуры «Дом Мешкова» не попал в первую десятку, за него проголосовали около 4 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе Центробанка, в пятерке кандидатов, получивших больше всего голосов: скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета. За каждый из этих объектов отдали голоса минимум 50 тыс. человек, лидер — «Метеор» — набрал более 147 тыс.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами, — отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. — Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков, сначала определят наши художники. Они разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России». Презентовать обновленный дизайн оборотной стороны планируют в конце 2025 года.

Напомним, на лицевой стороне новой тысячной купюры будут виды Нижнего Новгорода, а на оборотной планировалось изобразить построенную в XVII веке дворцовую церковь в Казанском кремле, но без креста. Его снесли еще в советское время, а сейчас в здании находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Это вызвало в обществе скандалы.