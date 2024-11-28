На обновленной тысяче рублей может появиться Дом Мешкова

Центробанк выбрал 25 новых вариантов, связанных с городами Приволжского федерального округа. Кроме пермского Дома Мешкова, в списке есть главный корпус Казанского федерального университета и Дом землевладельцев в столице Татарстана, музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии, Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области.

Выбирать, что изобразить на оборотной стороне, будут с помощью онлайн-голосования, сообщает РБК. Лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется прежней. Презентовать банкноту с новым дизайном планируют во второй половине 2025 года.

Напомним, обновление купюры в 1000 рублей вызвало в обществе споры. На ее оборотной стороне хотели изобразить построенную в XVII веке дворцовую церковь в Казанском кремле, но без креста. Его снесли еще в советское время. Сейчас в здании находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. В итоге выпуск новой тысячи рублей приостановили, пообещав предложить другие варианты.