Пермяки рассказали, сколько готовы тратить на новогодние подарки

В 2024 году пермяки готовы тратить на новогодние подарки 16,1 тыс. рублей (было 14 тыс. рублей). В среднем по стране этот показатель вырос на 20%, и теперь составляет 17,2 тыс. рублей.

Меньше, чем пермяки на подарки в этом году выделят волгоградцы (16 тыс. рублей). В лидерах по предполагаемым праздничным тратам оказались Москва (20,8 тыс. рублей), Красноярск (20 тыс. рублей), Санкт-Петербург (18,8 тыс. рублей).

Опрос показал, что делать подарки на Новый год собираются 8 из 10 человек. Родственников одарят 67%, любимых — 35%, друзей — 23%, коллег — 13%. 15% респондентов подготовят подарки самим себе, а 14% вообще не готовы кого-то радовать. Кстати, мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но тратят на них больше — 20 тыс. против 14,5 тыс. рублей.

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