Пермский край попал в топ-10 регионов по количеству вакансий в 2024 году

С января по ноябрь число вакансий в Пермском крае выросло на 21%. Такой же показатель у Башкортостана. Кроме того, за год в регионе увеличилась средняя предлагаемая зарплата, при полной занятости она составила 70,6 тыс. рублей в месяц.

Лидеры рейтинга — Ставрополье, Краснодарский край и Воронежская область. В этих регионах сотрудников искали на 41%, 39% и 35% больше, чем годом ранее.

Недавно мы рассказывали о самых высокооплачиваемых зарплатах декабря в Перми.

Информационный обзор редакции.