Пермский край попал в топ-10 регионов по количеству вакансий в 2024 году

Пермский край занял девятое место среди остальных регионов России по количеству вакансий. Итогами 2024 года поделились аналитики сервиса «Авито Работа».
С января по ноябрь число вакансий в Пермском крае выросло на 21%. Такой же показатель у Башкортостана. Кроме того, за год в регионе увеличилась средняя предлагаемая зарплата, при полной занятости она составила 70,6 тыс. рублей в месяц.
Лидеры рейтинга — Ставрополье, Краснодарский край и Воронежская область. В этих регионах сотрудников искали на 41%, 39% и 35% больше, чем годом ранее.
Недавно мы рассказывали о самых высокооплачиваемых зарплатах декабря в Перми.
Информационный обзор редакции.
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