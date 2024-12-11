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Пермский край попал в топ-10 регионов по количеству вакансий в 2024 году

Пермский край занял девятое место среди остальных регионов России по количеству вакансий. Итогами 2024 года поделились аналитики сервиса «Авито Работа».

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С января по ноябрь число вакансий в Пермском крае выросло на 21%. Такой же показатель у Башкортостана. Кроме того, за год в регионе увеличилась средняя предлагаемая зарплата, при полной занятости она составила 70,6 тыс. рублей в месяц.

Лидеры рейтинга — Ставрополье, Краснодарский край и Воронежская область. В этих регионах сотрудников искали на 41%, 39% и 35% больше, чем годом ранее.

Недавно мы рассказывали о самых высокооплачиваемых зарплатах декабря в Перми.

Информационный обзор редакции.

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