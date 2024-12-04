Максимальная зарплата курьеров выросла до 130 тысяч рублей

Средняя зарплата пеших курьеров, а также тех, кто доставляет товары на самокате, велосипеде и мопеде, в Пермском крае за четыре года выросла более, чем в два раза. По данным Superjob, она достигла 48 тыс. рублей.
По сравнению с 2023 годом курьеры стали получать на 8 тыс. рублей больше. Максимальный доход стал больше в 2,3 раза — с 37 до 85 тыс. рублей. Что касается водителей-курьеров, то их «потолок» теперь 130 тыс. рублей. Их зарплата с 2020 года выросла с 37 тыс. до 65 тыс. рублей.
Эксперты объясняют прогресс в увеличении зарплат курьеров в Пермском крае развития e-commerce. За год вакансий от служб доставки стало больше примерно на 12%, рост продолжится и в следующем году.
Ранее мы рассказывали о том, что максимальная зарплата курьеров сравнялась со стартовым доходом в IT-отрасли.
Информационный обзор редакции.
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