Максимальная зарплата курьеров выросла до 130 тысяч рублей

По сравнению с 2023 годом курьеры стали получать на 8 тыс. рублей больше. Максимальный доход стал больше в 2,3 раза — с 37 до 85 тыс. рублей. Что касается водителей-курьеров, то их «потолок» теперь 130 тыс. рублей. Их зарплата с 2020 года выросла с 37 тыс. до 65 тыс. рублей.

Эксперты объясняют прогресс в увеличении зарплат курьеров в Пермском крае развития e-commerce. За год вакансий от служб доставки стало больше примерно на 12%, рост продолжится и в следующем году.

Ранее мы рассказывали о том, что максимальная зарплата курьеров сравнялась со стартовым доходом в IT-отрасли.

Информационный обзор редакции.