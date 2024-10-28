Пермячка Влада Андрианова стала вице-миссис конкурса Mrs Supermodel Worldwide 2024

Жительница Перми Влада Андрианова представляла Россию на конкурсе Mrs Supermodel Worldwide 2024 и стала первой вице-миссис. Финал проходил в Нью-Дели, в нем участвовали 14 женщин.

Концепция конкурса Mrs Supermodel Worldwide 2024 предполагает, что победительница должна быть не только красивая, но и сильная духом, добрая и умная. Владе Андриановой 29 лет, она воспитывает двоих детей.

Как сообщает ТАСС, Владу также отметили на конкурсе талантов, она занимается гимнастикой, поэтому показывала номер в костюме реки Волги.

Титул миссис Supermodel Worldwide 2024 получила украинка, второй вице-миссис стала участница из Казахстана. «Конкурс собрал потрясающих женщин. К примеру, Филиппины представляла участница, у которой шестеро детей и которая уже трижды бабушка. Она заняла четвертое место», — цитирует ТАСС Владу Андрианову.

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