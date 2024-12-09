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Никакого праздника? В Пермском крае ограничат места продажи пиротехники

В Пермском крае запретили продавать и хранить пиротехнические изделия на рынках, ярмарках и нестационарных торговых объектах (НТО). Соответствующий документ подписал глава региона Дмитрий Махонин.

Freepik

Ограничения начнут действовать с 15 декабря. Они связаны с усилением общественного порядка и безопасности на территории Пермского края, с охраной жизни и здоровья людей. Контролировать указ губернатора будут министр промышленности и торговли, а также сотрудники Росгвардии и МЧС.

Напомним, в этом году не будет также городского новогоднего салюта. Причина та же — усиление мер безопасности в Перми.

Теги:
Новый 2025 год

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