Никакого праздника? В Пермском крае ограничат места продажи пиротехники

Ограничения начнут действовать с 15 декабря. Они связаны с усилением общественного порядка и безопасности на территории Пермского края, с охраной жизни и здоровья людей. Контролировать указ губернатора будут министр промышленности и торговли, а также сотрудники Росгвардии и МЧС.

Напомним, в этом году не будет также городского новогоднего салюта. Причина та же — усиление мер безопасности в Перми.