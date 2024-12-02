Новогоднего салюта и в этом году не будет

Напомним, праздничного новогоднего салюта не было в 2023 году по той же причине. Не запускали фейерверк и в другие традиционные даты: на Первомай и в День Победы. Салют в 2024 году был только на День города.

Еще несколько лет до этого новогодних фейерверков в Перми также не было: в 2022 году причиной стала специальная военная операция, в 2021 и 2020 годах — коронавирусная инфекция.