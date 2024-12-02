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Новогоднего салюта и в этом году не будет

В Перми снова не будет новогоднего фейерверка на эспланаде, сообщает 59.ru со ссылкой на департамент культуры и молодежной политики. Такое решение принято из-за усиления мер безопасности в городе в новогодние праздники.

Пресс-служба администрации Перми

Напомним, праздничного новогоднего салюта не было в 2023 году по той же причине. Не запускали фейерверк и в другие традиционные даты: на Первомай и в День Победы. Салют в 2024 году был только на День города.

Еще несколько лет до этого новогодних фейерверков в Перми также не было: в 2022 году причиной стала специальная военная операция, в 2021 и 2020 годах — коронавирусная инфекция.

Теги:
Новый 2025 год

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