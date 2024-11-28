У пермяков спросили об отношении к «глянцу»: зачем читают и хотят ли работать в модном журнале

Те, кто читает глянцевые журналы, делает это чтобы отвлечься от реальных проблем и снять стресс (33%), узнать последние новости поп-культуры (34%). Чуть больше половины пермяков считает, что журналы расширяют кругозор, еще 45% они нравятся потому что знакомят с мировой модой и трендами.

Мужчины более негативно относятся к «глянцу». Почти четверть пермяков не видят в таких журналах пользы, 32% винят их в создании «гламурного» образа жизни и 27% считают, что модная пресса подменила духовные ценности на материальные.

Что касается работы в модном журнале, то ей восхищаются только 24% жителей Перми, считая такую профессию престижной и высокооплачиваемой. 75% не хотели бы работать в модном журнале. Еще почти четверть (23%) ответили, что в редакциях «глянца» большая конкуренция и токсичный коллектив. Несмотря на это почти половине пермяков такая работа кажется интересной и творческой, и 67% жительниц города признались, что покупали одежду и косметику по рекомендациям редакторов изданий.

Исследование проводили к выходу сериала «Первый номер» (18+): она о некогда успешном писателе, который перезапускает известный журнал и собственную жизнь. Режиссером драмы выступил Клим Козинский, а сценаристом — Сергей Минаев. Каст звездный: Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Ида Галич, Саша Бортич, Леонид Ярмольник.

Недавно мы публиковали результаты другого интересного исследования: оно посвящено вакансиям с удаленкой. И больше всего таких не в ИТ.

Информационный обзор редакции.