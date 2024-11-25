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Известно, в каких сферах больше всего вакансий с удаленкой

В Пермском крае за пять лет в 9,4 раз выросло количество вакансий с удаленным режимом работы. Всего с января по ноябрь 2024 года в регионе было доступно 14 969 вариантов удаленки, сообщают аналитики Head Hunter.

Freepik

Но несмотря на то, что количество подобных вакансий выросло, их доля в Пермском крае не очень высокая — в среднем это 9%. 

Причем треть (30%) вакансий с удаленной занятностью в октябре была у специалистов в сфере искусства, развлечения, массмедиа, затем идут IT-специалисты (27%) и представители сферы маркетинга, рекламы и PR (26%). Также по итогам октября в топе сфер, где больше всего вакансий с удаленным режимом, продажи и обслуживания клиентов (22%), управление персоналом, тренинги (18%), страхование (17%), финансы и бухгалтерия (16%).

Недавно мы публиковали интересное исследование о том, какая доля жителей Пермского края зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц.

Информационный обзор редакции.

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