Известно, в каких сферах больше всего вакансий с удаленкой

Но несмотря на то, что количество подобных вакансий выросло, их доля в Пермском крае не очень высокая — в среднем это 9%.

Причем треть (30%) вакансий с удаленной занятностью в октябре была у специалистов в сфере искусства, развлечения, массмедиа, затем идут IT-специалисты (27%) и представители сферы маркетинга, рекламы и PR (26%). Также по итогам октября в топе сфер, где больше всего вакансий с удаленным режимом, продажи и обслуживания клиентов (22%), управление персоналом, тренинги (18%), страхование (17%), финансы и бухгалтерия (16%).

Недавно мы публиковали интересное исследование о том, какая доля жителей Пермского края зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц.

Информационный обзор редакции.