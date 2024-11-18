Известно, какая доля жителей зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц

При этом доля работников, получающих меньше 30 тыс. рублей в месяц, в Пермском крае составляет 19,6%. По данным исследования, диапазон типовых зарплат в пределах 34-72 тыс. рублей.

Лидером среди остальных регионов по зарплатам на протяжении последних лет остается Чукотский автономный округ, где свыше 100 тыс. рублей получают 66,6% населения. В Ямало-Ненецком автономном округе доля составляет 58,6%, в Магаданской области — 56,3%. На последних местах рейтинга расположились республики Калмыкия, Чечня, Ингушетия, там от 100 тыс. рублей получают около 2-3% жителей.

Недавно мы рассказывали о том, что разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России продолжает расти: в этом году он стал самым большим за 11 лет.

Информационный обзор редакции.