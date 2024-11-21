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Пермский край попал в тройку регионов, где активнее всего интересовались выборами США

Пермский край попал в тройку регионов, в которых активнее всего интересовались выборами президента США. К такому выводу пришли авторы исследования digital-агентства «Интериум», проанализировавшие репрезентативный массив упоминаний кандидатов с 28 октября по 13 ноября.

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Доля вовлеченности жителей Пермского края в борьбу между Дональдом Трампом и Камалой Харрис составила 2,09%. Лидером по активности также стали Московская (2,36%) и Липецкая области (2,11%).

Упоминания имени кандидата в сочетании со словом «выборы» учитывались в постах, репостах и комментариях пользователей соцсетей. Судя по данным исследования, в дискуссиях активнее участвовали мужчины (67%) в возрасте от 55 лет и старше (48%).

Недавно мы рассказывали о самых главных тревожностях жителей Пермского края: одна обогнала даже обеспокоенность финансами. 

Информационный обзор редакции.

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