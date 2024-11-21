Пермский край попал в тройку регионов, где активнее всего интересовались выборами США

Доля вовлеченности жителей Пермского края в борьбу между Дональдом Трампом и Камалой Харрис составила 2,09%. Лидером по активности также стали Московская (2,36%) и Липецкая области (2,11%).

Упоминания имени кандидата в сочетании со словом «выборы» учитывались в постах, репостах и комментариях пользователей соцсетей. Судя по данным исследования, в дискуссиях активнее участвовали мужчины (67%) в возрасте от 55 лет и старше (48%).

Недавно мы рассказывали о самых главных тревожностях жителей Пермского края: одна обогнала даже обеспокоенность финансами.

Информационный обзор редакции.