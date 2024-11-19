В новом Barberry пройдет лекторий в пользу женщин, пострадавших от домашнего насилия

В новой клубничной мастерской Barbery.cabare, которая открылась недавно на Петропавловской, пройдет лекторий «Сильно по-женски». Он приурочен к 25 ноября, Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Три создательницы собственного бизнеса расскажут о своем пути, а собранные средства пойдут в пользу пострадавших от домашнего насилия женщин, подопечным фонда «Территория семьи».
Художник-ювелир Вера Колесникова выступит с лекцией «Об украшениях: от создания до стилизации». Руководитель студии Chicago Dress Ольга Тютина посвятит слушателей в историю создания проката платьев и модной одежды, создательница Barberry и Virgin.Cvet Вера Кунакова выступит с лекцией о запуске клубничной истории в городе.
Недавно мы рассказывали о юбилейном форуме женщин-предпринимателей, который пройдет в Перми.
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