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В новом Barberry пройдет лекторий в пользу женщин, пострадавших от домашнего насилия

В новой клубничной мастерской Barbery.cabare, которая открылась недавно на Петропавловской, пройдет лекторий «Сильно по-женски». Он приурочен к 25 ноября, Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Barberry

Три создательницы собственного бизнеса расскажут о своем пути, а собранные средства пойдут в пользу пострадавших от домашнего насилия женщин, подопечным фонда «Территория семьи».

Художник-ювелир Вера Колесникова выступит с лекцией «Об украшениях: от создания до стилизации». Руководитель студии Chicago Dress Ольга Тютина посвятит слушателей в историю создания проката платьев и модной одежды, создательница Barberry и Virgin.Cvet Вера Кунакова выступит с лекцией о запуске клубничной истории в городе.

Недавно мы рассказывали о юбилейном форуме женщин-предпринимателей, который пройдет в Перми.

Информационный обзор редакции. 16+

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