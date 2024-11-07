Наставничество, поддержка нового поколения и успех в бизнесе: в Перми пройдет юбилейный форум женщин-предпринимателей

Главной темой пленарного заседания форума станет роль поддержки органов власти и программ содействия развитию женского предпринимательства. Участницы также обсудят влияние успешных женщин на изменение общественного мнения о лидерстве, поддержку нового поколения и роль образования для них, встраивание эффективного сотрудничества власти и бизнеса. Эксперты-практики поделятся личным опытом создания, развития, масштабирования собственного дела, а женщины-предприниматели представят успешные бизнес-кейсы и расскажут, как достичь успеха и раскрыть свой потенциал, занимаясь любимым делом.

Завершится форум церемонией награждения премии «Деловая жизнь женщины Пермского края». В этом году (а она проходит второй раз) будет представлено 19 номинаций. Среди них: блогерство и СМИ, ЗОЖ и спорт, культура и творчество, строительство, архитектура и недвижимость. «Участие в Премии представляет собой не только возможность получить признание за свои достижения, но и шанс стать частью сообщества успешных женщин-предпринимателей, обменяться опытом и получить новые идеи для развития бизнеса, вдохновиться на дальнейшие достижения. Кроме того, участие в Премии может открыть новые горизонты для партнерства и сотрудничества, что особенно важно в современном деловом мире», — рассказала Ирина Южанинова, основатель премии «Деловая жизнь женщины Пермского края», Председатель Пермского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», Президент бизнес-клуба «Деловая жизнь».

Кстати! Недавно у нас вышла новость об интересном гендерном исследовании: каждый третий россиянин до сих пор сталкивается со стереотипами, и чаще это женщины.

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