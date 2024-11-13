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Пермь попала в тройку миллионников, где сильнее всего вырос средний чек в продуктовых магазинах

За девять месяцев 2024 года в Перми вырос средний чек в продуктовых магазинах. В компании T-Data проанализировали бизнес-показатели в миллионниках. Пермь попала в число трех городов, где средний чек увеличился больше всего.

Freepik

По сравнению с 2023 годом (с января по сентябрь) средний чек из продуктовых магазинов в Перми вырос с 329 до 366 рублей или на 11%. То же самое в Челябинске, но сумма больше — 402 рублей. Сильнее всего подорожали продукты в Казани за год — на 12% или до 418 рублей.

По данным РБК, средний чек в продуктовых магазинах вырос во всем Пермском крае. Регион оказался в пятерке субъектов РФ с самым быстрорастущим чеком и повышением его суммы на 11%. В среднем в России чек одной покупки вырос на 8%. Он составляет 455 рублей.

Недавно мы рассказывали, что Пермский край за год поднялся в рейтинге материального благополучия регионов.

Информационный обзор редакции.

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