Исследование: 94% женщин вынуждены работать больше мужчин из-за стереотипов

Каждый третий россиянин до сих пор сталкивается с гендерными стереотипами. Причем чаще — это женщины, которым приходится бороться с предвзятым отношением, связанным с карьерным ростом. По поводу них исследовательский центр «Зарплата.ру» и сообщество предпринимателей CLUB 500 опросили более 2000 человек.

Выяснилось, что 94% женщин Перми вынуждены работать упорнее, чем мужчины. Из-за гендерных стереотипов им сложнее прийти к руководящим должностям (27%) и устроиться на работу (19%). В 60% позиция женщин не всегда учитывается, так как их воспринимают как «слабый пол». Исследование показало, что большинство опрошенных стали чувствовать себя менее уверенно из-за стереотипов. 50% боятся утратить баланс между жизнью и работой, 25% — выгореть из-за большой нагрузки и ответственности, а 20% — подвести свою команду или руководство.

65% опрошенных отметили, что мужчины зарабатывают больше женщин, даже если занимают аналогичные должности: речь о 10-30%. По данным участников исследования, преодолеть гендерные стереотипы помогут: поддержка женского предпринимательства (51%), создание безопасных пространств для обмена опытом (35%), публичные кампании по повышению осведомленности (27%), а также внедрение квот в управленческих позициях и образовательных программ/курсов по гендерному равенству.

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Информационный обзор редакции.