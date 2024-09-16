Пермяки рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Жителям Перми для счастья нужно 237 тыс. рублей в месяц. Это на 27 тыс. больше, чем год назад. Пять лет назад требовалась куда меньшая сумма — 140 тыс. рублей. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом среднестатистическому россиянину для счастья нужно 250 тыс. рублей в месяц. Запросы за год выросли на 25%.

Самые большие потребности, разумеется, у москвичей (276 тыс. рублей), затем идут жители Владивостока (270 тыс. рублей) и Ростова-на-Дону (257 тыс. рублей).

Ранее мы рассказывали о том, в каких сферах сильнее всего выросли зарплаты за месяц.

Информационный обзор редакции.