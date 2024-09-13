Названы сферы, в которых сильнее всего выросли зарплаты за месяц

Средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае выросла на 40% по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков Head Hunter на начало сентября, она равна 59,4 тыс. рублей.

В пятерку сфер, где зарплата выросла сильнее всего, попали: безопасность (в два раза до 74, 6 тыс. руб.), рабочий персонал (+53%, 78,7 тыс. руб.), транспорт, логистика, перевозки (+51%, 86,2 тыс. руб.), строительство, недвижимость (+49%, 84 тыс. руб.) и юристы (+48%, 46,2 руб.).

Несмотря на это самыми высокооплачиваемыми остаются другие сферы. Больше всего предлагают денег специалистам высшего и среднего менеджмента (в среднем 101,2 тыс. руб.), а также в сферах стратегий, инвестиций и консалтинга (90,6 тыс. руб.), сельское хозяйство (89,8 тыс. руб.).

Ранее мы рассказывали о том, что зарплату выше, чем в среднем по стране получает почти каждый пятый пермяк.

Информационный обзор редакции.