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Названы самые высокооплачиваемые профессии в креативной сфере

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В Пермском крае на треть вырос интерес к работникам креативной сферы, а вместе с ним и их зарплаты. Такие данные опубликовал сервис «Авито.Работа».

Средние зарплаты в сфере креативной индустрии достигли 76 тыс. рублей. Больше всего выросли зарплаты у звукорежиссеров (55%), видеооператоров (48%), видеомонтажеров, (46%), музыкантов (38%), актеров (32%).

В список самых высокооплачиваемых профессий за первый квартал 2024 года вошли:

  • архитектор — 108 187 руб.
  • модель — 98 358  руб.
  • дизайнер — 87 202 руб.
  • видеооператор — 83 997 руб.
  • актер — 77 900 руб.

Ранее мы рассказывали, в какой сфере в Пермском крае самые высокие зарплаты.

Информационный обзор редакции. 

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