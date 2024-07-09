Известно, в какой сфере в Пермском крае самые высокие зарплаты

Пермь оказалась в середине рейтинга российских городов по уровню зарплат. Она занимает 47-е место из 100 в инфографике РИА «Новостей».

Судя по данным исследования, в Пермском крае отрасль с наивысшей зарплатой — IT и связь. В среднем специалисты получают здесь 90 тыс. рублей в месяц. Среди регионов с высокой зарплатой в IT-сфере Пермский край также не занимает высокие позиции, находится на восьмом месте. Лидируют: Санкт-Петербург (180 тыс. руб.), Красногорск (177 тыс. руб.) Екатеринбург (129 тыс. руб.)

По данным РИА «Новости», средняя зарплата в России в первом квартале 2024 года составила 80,6 тыс. рублей (и она продолжает расти). Первое и второе места среди всех отраслей занимают Южно-Сахалинск с 443 тыс. руб. в добывающей отрасли и Москва с 294 тыс. руб. в сфере банков и финансовых услуг.