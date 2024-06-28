Из скреп от «Пермских ворот» сделали железных человечков

Скульптор Олег Филимонов сделал железных человечек из скреп, оставшихся от арт-объекта «Пермские ворота». Он поделился фотографиями своего творения на странице «ВКонтакте».

Олег Филимонов назвал работу «Мы из ГУЛАГа» и признался, что долго думал, брать материал или нет. «Вроде бы не мой. Современные скобы, что в них такого? Но, все же притянули. Значит, успели-таки напитаться определенной энергией, силой», — рассказал скульптор.

Напомним, «Пермские ворота» (или как ее зовут деревянная «П») находились на площади Гайдара. На прошлой неделе их демонтировали, так как перенести арт-объект невозможно из-за аварийного состояния. На месте, где стояли «ворота», будут строить транспортную развязку к новому мосту через Каму.

Олег Филимонов специализируется на железный скульптурах, которые он делает из лома. Но не из обычного, а из исторического, который мастер находит на руинах снесенных или развалившихся зданий.