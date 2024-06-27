На высказывания дизайнера Артемия Лебедева о «затхлом городе» ответил мэр Перми

Градоначальник Эдуард Соснин прокомментировал высказывание блогера и дизайнера Артемия Лебедева о Перми.

Напомним, Лебедев в своем видео высказался о сносе деревянной буквы «П», вспомнив культурную революцию и назвав Пермь затхлым городом, в котором ничего не происходит.

Соснин отметил, что Артемий Лебедев не чужой для города человек, но давно здесь не был, а с 2010 года в Перми многое поменялось. Мэр рассказал об обновленной набережной и Компросе, которыми гордятся горожане. «За последние годы Пермь по-настоящему расцвела. Ежегодно мы проводим Дягилевский фестиваль, запустили большой летний фестиваль "Город встреч", в Перми регулярно выступают Владимир Спиваков и Денис Мацуев, — ответил мэр. — Как показало время, "культурные революции" для этого совершенно не обязательны».