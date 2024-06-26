Дизайнер Артемий Лебедев назвал Пермь затхлой

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал в своем блоге снос деревянной буквы «П», а также назвал Пермь затхлым городом, в котором ничего не происходит.

Лебедева возмутил снос арт-объекта «Пермские ворота» (он называет их «П 3D»). Дизайнер заявил: несмотря на то, что деревянная буква «П», задумывалась как временная конструкция, власти не придумали ничего лучше, как снести ее и вывести на полигон ТБО. А можно было распилить «деревяшку» и продавать остатки всем желающим.

Артемий также рассказал о периоде культурной революции в Перми и вспомнил, что сам отчасти имел отношение к ней. «Участвовал в нескольких разных проектах, летал туда несколько раз в месяц. Там была жизнь просто фантастическая», — вспоминает Артемий Лебедев. В частности, в Перми появился первый знак, с которым все фотографируются, а уже после его установили в других городах. В числе лебедевских проектов в Перми также были автобусные остановки.