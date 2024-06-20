В регионе выросла потребность в строителях

В Пермском крае выросла потребность в специалистах строительной сферы. С января по май 2024 года вакансий в этой отрасли стало больше на 37%, сообщает Business Class с отсылкой на Head Hunter.

Строительная сфера в Пермском крае попала в пятерку профессиональных областей с самым высоким спросом по итогам мая. Доля вакансий в ней составляет 19% от общего количества. В числе востребованных специалистов оказались разнорабочие, с начала года вакансий стало больше в 2,4 раза, а также руководители строительного проекта (на 24%) и монтажники (на 56%).

По итогам мая средняя зарплата в этой отрасли составила 77,9 тыс. рублей — это в полтора раза больше, чем в тот же месяц 2023 года. Медианные предлагаемые зарплаты у разнорабочих выросли до 103,6 тыс. рублей (+72%), у маляров и штукатуров — до 90 тыс. рублей (+50%).

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