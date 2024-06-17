Каждый второй пермяк готов навсегда уехать из родного города ради работы

Больше половины жителей Перми согласны переехать в другой город ради работы, при этом 45% опрошенных готовы навсегда покинуть родной регион. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru и компании «Сибур».

К переезду и частым командировкам готов каждый второй пермяк в возрасте от 25 до 34 лет. Что касается сферы деятельности, то чаще всего готовы сменить место жительства: управленцы высшего и среднего звена (76%), представители сферы строительства и недвижимости (61%), специалисты производства и сервисного обслуживания (60%). Большинство пермяков (85%) вне зависимости от профессии готовы переехать вслед за супругой/-ом.

Лишь 10% опрошенных в Перми согласны на релокацию без дополнительных условий. Они отмечают, что в таком случае важна не только финансовая выгода, но и больше возможностей для самореализации (43%), шанс начать новую жизнь (39%) и знакомство с новым интересным регионом (13%).

Опрос показал, что половина жителей Перми готовы к переезду в крупные и средние города (59%), а не мегаполисы. Миллионники выбирают в основном те, кто занят в сферах искусства, развлечений и массмедиа (53%).

Информационный обзор редакции.