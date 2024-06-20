Резко выросли продажи кондиционеров и вентиляторов

В июне в Перми в 4 раза выросли продажи вентиляторов и кондиционеров. К такому выводу пришли специалисты платформы «Авито Товары», проанализировав данные с 10 по 16 июня этого года с тем же периодом 2023-го.

Напомним, первая половина июня в Перми была очень теплой. Например, погода 12 июня была аномально жаркой и побила рекорд 26-летней давности.

Самой популярной климатической техникой в Перми стали кондиционеры, чья доля продаж в этой категории составила 58%. Продажи кондиционеров на «Авито» за год выросли в 6 раз. Чаще всего пермяки покупают новые устройства, их средняя цена — 13 тыс. рублей. На втором месте оказались вентиляторы, их доля в категории климатической техники — 34%. Продажи выросли за год в 7 раз. У жителей Перми популярны новые вентиляторы, их средняя стоимость — 3 тыс. рублей.

Выросли продажи очистителей воздуха – за год на 25%. Они составляют 4% в категории климатической техники. Популярностью здесь пользуется рисейл-сегмент со стоимостью в 4 тыс. рублей, новые очистители стоят в среднем 16 тыс. рублей.

А продажи термометров и метеостанций в Перми за год снизились на 25%. Составители исследования считают, что актуальную температуру воздуха все чаще проверяют через сайты или приложения с прогнозом погоды, нежели смотрят на термометры.

Информационный обзор редакции.