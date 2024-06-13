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Жара 12 июня в Перми побила 26-летний рекорд

Пресс-служба администрации Перми

Жаркая погода в Перми 12 июня побила рекорд 26-летней давности. Такие данные предоставил ГИС-центр ПГНИУ.

Максимальная температура воздуха в Перми 12 июня 2024 года составила +32,7°C. Это на 1,3°C больше, чем в 1998 году. Отметка +30°C была превышена 12 июня практически на всех метеостанциях Пермского края. Исключением стали Бисер, и, возможно, Ныроб, Усть-Черная и Вая (по ним пока нет данных). Жарче всего было в Перми. Среднесуточная температура 12 июня здесь оказалась выше нормы на 10°C.

14 июня также будет одним из самых жарких дней на неделе. Метеорологи не исключают, что может быть установлен новый суточный рекорд.

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