Школа креативных индустрий — в других городах края: в Березниках планируют создать еще одно для региона учреждение

В 2027 году в Березниках планируют открыть Школу креативных индустрий, где ученики с 5 по 11 класс будут обучаться фотографии и видеопроизводству, анимации и 3D-графике, дизайну и интерактивным технологиям VR/AR. Решение приняли по итогам конкурсного отбора субъектов, который проводило федеральное Министерство культуры.
Планируется, что школа откроется на базе детской музыкальной школы № 1 имени П.И. Чайковского. Проводить обучение и делиться актуальными приемами будут эксперты, работающие в индустрии.
Обучение рассчитано на два года: в первый год ученикам предстоит ознакомиться с направлениями, во второй — выбрать специализацию для углубленного изучения. Набор в школу будет открытым и ежегодным.
В Пермском крае школы с креативной направленностью стали появляться с 2024 года, когда первое такое учреждение открылось в Перми. В 2025-м Школа креативных индустрий открылась в Кунгуре, а в 2026-м — в Чусовом.
«Школы креативных индустрий — это мост между традицией академической школы искусств и экономикой будущего, где креативный капитал ценится на вес золота. Наша задача — дать каждому школьнику края возможность творить рядом с домом», — отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
Сегодня в России Школы креативных индустрий работают в 68 регионах страны. Образовательные организации созданы по типовым проектам Минкульта России на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
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