Пермский Политех вошел в топ-25 лучших инженерных вузов страны

В исследовании приняли участие 77 университетов со всей России. Пермский научно-исследовательский политехнический университет занял 24-25-е места вместе с Новосибирским государственным техническим университетом. Для сравнения: в первом рейтинге от 2025 года ПНИПУ был на 36-41 местах. В этом году Политех набрал 100 баллов в категории «Цитируемость патентов».

Лидерами рейтинга лучших инженерных университетов стали Сколковский институт науки и технологий и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, занявшие первое и второе места. Также в топе Московский физико-технический институт, Университет ИТМО, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

Информационный обзор редакции.