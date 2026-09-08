В Пермской фармакадемии появятся образовательные программы по нутрициологии

Документ предполагает, что производитель БАДов будет разрабатывать специальные образовательные программы и проводить мероприятия для студентов академии, посвященные подходам к нутриентной поддержке, роли витаминов и минералов, а также безопасности и научной обоснованности.

По словам директора по стратегическому развитию Solgar, важно повышать уровень подготовки будущих фармацевтов параллельно с развитием нутрициологии. С этим согласны и представители фармакадемии. «Интеграция профильного курса в образовательную программу позволит повысить качество подготовки специалистов и лучше ориентировать их в возможностях современной нутриентной поддержки. Сегодня все больше людей делают акцент на профилактике заболеваний и обращаются за помощью к специалистам. Фармацевту важно разбираться в ассортименте, знать показания, дозировки, противопоказания и возможные лекарственные взаимодействия, а также учитывать индивидуальные особенности человека, чтобы проводить грамотную консультацию. Именно поэтому развитие образовательных программ и диалог между академией, учеными и индустрией особенно важны для подготовки квалифицированных специалистов в сфере нутрициологии», — отметил Владимир Лужанин, ректор Пермской государственной фармацевтической академии.

Несколько лет назад в Перми частная стоматологическая клиника впервые стала клинической базой для студентов ПГМУ.

Информационный обзор редакции.