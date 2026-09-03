Закрывшийся «Парк Науки» может открыться в торговом центре

Интерактивный музей занимательных наук работает в Перми с 2013 года. В последние несколько лет он дислоцировался в одном из корпусов ПГГПУ. В конце июля создатели рассказали, что экспонаты требуют обновления и анонсировали встречу на новой площадке. Теперь появилась информация, что Парк науки может открыться в одном из торговых центров.

Недавно мы рассказывали, что при Педуниверситете готовятся открыть новый колледж в 2026 году.

Информационный обзор редакции. 6+