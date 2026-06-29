Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

При педуниверситете готовятся открыть новый колледж

В Перми в 2026 году собираются открыть новый колледж. Он будет входить в структуру Пермского педагогического университета.

Пресс-служба министерства туризма по Пермскому краю

В колледже будут обучать по программе профессионального образования с возможностью дальнейшего продолжения подготовки в вузе. В списке специальности «Педагогика дополнительного образования» по трем профилям: физкультурно-оздоровительный, туристко-краеведческий, техническое творчество. Планируется, что практика у студентов будет проходить с первого курса на базе школ и детских садов.

В пресс-службе ПГГПУ рассказали, что студенты колледжа будут иметь доступ к вузовской инфраструктуре: библиотекам, лабораториям и спортивным объектам.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: