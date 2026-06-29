При педуниверситете готовятся открыть новый колледж

В колледже будут обучать по программе профессионального образования с возможностью дальнейшего продолжения подготовки в вузе. В списке специальности «Педагогика дополнительного образования» по трем профилям: физкультурно-оздоровительный, туристко-краеведческий, техническое творчество. Планируется, что практика у студентов будет проходить с первого курса на базе школ и детских садов.

В пресс-службе ПГГПУ рассказали, что студенты колледжа будут иметь доступ к вузовской инфраструктуре: библиотекам, лабораториям и спортивным объектам.

Информационный обзор редакции.