С собственной столовой полного цикла и классом робототехники: на Иве открылся новый корпус лицея №10

Новый корпус рассчитан на 543 школьника. Здание полностью автономно: в нем работает столовая полного цикла, большой актовый и спортивный залы. Есть учебные кабинеты, а также отдельные классы робототехники и информатики, изостудия.

По данным пресс-службы краевого правительства, корпус построен в рамках комплексного развития микрорайона Ива. Проект предполагает также возведение двух детских садов, поликлиники и основного здания лицея. С открытием общая вместимость учебного заведения превысила 2,1 тысячи учащихся.

Информационный обзор редакции.