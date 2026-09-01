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Наука и образование

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С собственной столовой полного цикла и классом робототехники: на Иве открылся новый корпус лицея №10

В микрорайоне Ива 1 сентября открылся второй корпус лицея №10. Четырехэтажное здание предназначено только для учеников начальной школы.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Новый корпус рассчитан на 543 школьника. Здание полностью автономно: в нем работает столовая полного цикла, большой актовый и спортивный залы. Есть учебные кабинеты, а также отдельные классы робототехники и информатики, изостудия.

По данным пресс-службы краевого правительства, корпус построен в рамках комплексного развития микрорайона Ива. Проект предполагает также возведение двух детских садов, поликлиники и основного здания лицея. С открытием общая вместимость учебного заведения превысила 2,1 тысячи учащихся.

Информационный обзор редакции.

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