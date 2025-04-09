В Перми выдано разрешение на строительство нового корпуса лицея №10 в ЖК «Погода» микрорайона Ива. Он расположится рядом с действующим зданием учебного заведения, который также возводил застройщик «Девелопмент-Юг».
Как рассказали в пресс-службе министерства имущества, новый корпус школы предназначен для учеников младших классов. Здание будет четырехэтажным. Оно сможет вместить 543 ученика. Сейчас на строительной площадке активно ведут подготовительные мероприятия.
Ранее застройщик говорил о планах сдать новый корпус лицея к 1 сентября 2026 года.
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