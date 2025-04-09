Выдано разрешение на строительство нового корпуса лицея №10

Как рассказали в пресс-службе министерства имущества, новый корпус школы предназначен для учеников младших классов. Здание будет четырехэтажным. Оно сможет вместить 543 ученика. Сейчас на строительной площадке активно ведут подготовительные мероприятия.

Ранее застройщик говорил о планах сдать новый корпус лицея к 1 сентября 2026 года.