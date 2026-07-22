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Наука и образование

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В Перми будет создан реестр педагогов-блогеров

Департамент образования администрации Перми анонсировал создание единого реестра педагогов-блогеров. Тенденция на учительский контент покорила всю страну.

Shutterstock

Инициатива позволит педагогам участвовать в совместных информационных кампаниях и первыми получать информацию о значимых событиях, открывая новый уровень участия в жизни образовательного сообщества.

Попасть в реестр могут не только учителя-блогеры с приличным количеством аудитории, но и педагоги, ведущие собственные блоги, страницы или группы. Для этого нужно до 4 августа заполнить специальную форму у руководителя своего учебного заведения.

Мы также сообщали, что при педуниверситете готовятся открыть новый колледж.

Информационный обзор редакции.

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