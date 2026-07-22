В Перми будет создан реестр педагогов-блогеров

Инициатива позволит педагогам участвовать в совместных информационных кампаниях и первыми получать информацию о значимых событиях, открывая новый уровень участия в жизни образовательного сообщества.

Попасть в реестр могут не только учителя-блогеры с приличным количеством аудитории, но и педагоги, ведущие собственные блоги, страницы или группы. Для этого нужно до 4 августа заполнить специальную форму у руководителя своего учебного заведения.

Мы также сообщали, что при педуниверситете готовятся открыть новый колледж.

Информационный обзор редакции.