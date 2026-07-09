Научная экспедиция обнаружила на Вишере возможную пещеру

По данным геологов пермского университета, ее протяженность составляет десять метров. Предварительно, геологическая находка может быть пещерой.

«Экспедиция стала самым масштабным полевым исследованием одной из ключевых водных артерий края за последние 50 лет. Главной задачей стал сбор научной информации для развития туристско-рекреационного потенциала Вишеры», — отметил председатель Пермского отделения Русского географического общества, декан географического факультета ПГНИУ Андрей Зайцев.

Ранее мы сообщали, что саркофаг племянницы купца Мартынова обнаружили на месте старинного некрополя.

Информационный обзор редакции.