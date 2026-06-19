В Политехе разработали программу для смартфона, которая может определить причину головокружения

Ученые Пермского Политеха разработали специальное приложение для телефона, умеющее определить причины головокружения, которое может быть симптомом заболевания вестибулярного аппарата. Обычно для диагностики используют видеоимпульсный тест поворота головы (ИТПГ), стоимость оборудования начинается от 1,5 млн рублей.
Разработка пермских ученых заменяет дорогостоящее оборудование и не требует дополнительных датчиков и устройств. Для работы приложения достаточно самого телефона с камерой и штатива. Программа обрабатывает видео, по которому при помощи специальных алгоритмов вычисляет положение головы и движение зрачков с точностью, достаточной для медицинского применения.
Ее испытания провели на добровольцах. «Чтобы оценить точность определения положения головы, нужно было с чем-то сравнить результат, поэтому на затылок участника крепили специальные эталонные датчики — небольшие устройства, которые очень точно измеряют повороты и резкие движения, и их данные использовали как образец», — объяснил аспирант кафедры «Прикладная математика» ПНИПУ Геннадий Мамыкин.
Результаты работы программы и алгоритмов на смартфоне оказались очень близкими к показаниям высокоточных эталонных датчиков. Разработку пермских ученых уже тестируют в одной из городских поликлиник. Медики используют приложение в реальной практике и параллельно собирают базу данных в виде результатов тестов пациентов с разными формами головокружений. В пресс-службе ПНИПУ рассказали, что это позволит усовершенствовать алгоритмы программы, и сделать диагностику еще более точной.
Информационный обзор редакции.
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