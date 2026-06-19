В Политехе разработали программу для смартфона, которая может определить причину головокружения

Разработка пермских ученых заменяет дорогостоящее оборудование и не требует дополнительных датчиков и устройств. Для работы приложения достаточно самого телефона с камерой и штатива. Программа обрабатывает видео, по которому при помощи специальных алгоритмов вычисляет положение головы и движение зрачков с точностью, достаточной для медицинского применения.

Ее испытания провели на добровольцах. «Чтобы оценить точность определения положения головы, нужно было с чем-то сравнить результат, поэтому на затылок участника крепили специальные эталонные датчики — небольшие устройства, которые очень точно измеряют повороты и резкие движения, и их данные использовали как образец», — объяснил аспирант кафедры «Прикладная математика» ПНИПУ Геннадий Мамыкин.

Результаты работы программы и алгоритмов на смартфоне оказались очень близкими к показаниям высокоточных эталонных датчиков. Разработку пермских ученых уже тестируют в одной из городских поликлиник. Медики используют приложение в реальной практике и параллельно собирают базу данных в виде результатов тестов пациентов с разными формами головокружений. В пресс-службе ПНИПУ рассказали, что это позволит усовершенствовать алгоритмы программы, и сделать диагностику еще более точной.

Информационный обзор редакции.