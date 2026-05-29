Начинается проектирование нового корпуса техникума при «Пермских моторах»

В Перми стартует проектирование нового учебного корпуса техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина. Его собираются построить рядом с существующим на Комсомольском проспекте.

В пресс-службе минстроя рассказали, что разработкой проектной документации займется компания «Кинетика». Новое здание должно быть трехэтажным, его площадь составит около 6,3 тыс. м2. Корпус будет рассчитан на 550 студентов. При проектировании и разработке архитектурной концепции подрядчик должен будет учитывать стесненные условия строительства и существующую застройку.

На первом этаже разместятся производственные мастерские по разным направлениям со станками ЧПУ, также в здании будут лаборатории, учебные классы и просторные поточные аудитории, большой спортивный блок. Проектная документация будет готова к концу 2027 года.

