Начинается проектирование нового корпуса техникума при «Пермских моторах»

В пресс-службе минстроя рассказали, что разработкой проектной документации займется компания «Кинетика». Новое здание должно быть трехэтажным, его площадь составит около 6,3 тыс. м2. Корпус будет рассчитан на 550 студентов. При проектировании и разработке архитектурной концепции подрядчик должен будет учитывать стесненные условия строительства и существующую застройку.

На первом этаже разместятся производственные мастерские по разным направлениям со станками ЧПУ, также в здании будут лаборатории, учебные классы и просторные поточные аудитории, большой спортивный блок. Проектная документация будет готова к концу 2027 года.