В новом учебном году будет меньше классов с ускоренной программой обучения

В учебном году 2026/27 в Перми станет меньше классов, где будут учиться по ускоренной программе. Она предполагает трехлетнее обучение вместо стандартных четырех лет в рамках проекта «Эффективная начальная школа».

Ранее в шести общеобразовательных учреждениях Перми были наборы в классы по ускоренной программе обучения: школах №55, №22, №76, №94, гимназии №10 и лицее №4. Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на департамент образования, в учебном году 2026/27 нового набора не будет в лицее №4 и школе №94, но в следующем году программу собираются возобновить.

В департаменте отметили, что обучение по проекту «Эффективная начальная школа» в новом учебном году продолжится во вторых и третьих классах всех шести школ, но набор в первые классы будет только в школах №55, №22, №76 и гимназии №10. Одна из причин уменьшения количества классов с обучением по ускоренной программе — недостаток поданных заявлений от родителей.

