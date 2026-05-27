Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Впервые в Перми откроются летние лагеря на базе детских садов

В Перми начинается летняя оздоровительная кампания, на ее организацию в 2026 году планируют потратить более 388 млн рублей.

Freepik

В пресс-службе городской администрации рассказали, что в Перми в 2026 году будут работать 152 лагеря с дневным пребыванием, разновозрастных отрядов и палаточных лагерей. Впервые летние лагеря откроются на базе 19 детских садов.

В лагерях с дневным пребыванием каникулы проведут больше 22 тыс. детей, в разновозрастных отрядах — около 3,5 тыс. человек, еще около тысячи школьников поедут в многодневные туристические походы, организуемые 22 образовательными учреждениями.

Впервые в 2026 году запустят профильные смены на базе Школы креативных индустрий, а также новые форматы летней занятости в Арт-резиденции «ТУТ», где подростки будут создавать выставки и уличные инсталляции.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: