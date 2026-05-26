В детских лагерях начали ограничивать пользование смартфонами

В Пермском крае начинается сезон детских лагерей, их в 2026 году будет работать более 50. По словам и.о. министра образования и науки Натальи Зверевой, наиболее популярны сейчас загородные лагеря и пришкольные площадки.
В детских лагерях действуют свои правила, и с каждым годом они могут меняться, поэтому родителям вместе с детьми нужно заранее с ними ознакомиться. По словам руководителя координационного совета МОО «Содействие детскому отдыху» Валерия Долгих, в этом году практически массово вводят ограничения на пользование телефонами. Обычно телефоны хранятся у взрослых, которые в определенные часы выдают гаджеты детям для звонков родным.
По словам спикеров, современным детям сейчас не хватает общения в школах и кружках, и в загородных лагерях они компенсируют его.
