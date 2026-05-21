Ученые Политеха создали хирургическую нить, в которой можно «запрограммировать» срок рассасывания

Разработка пермских ученых состоит из жгута из 19 тончайших полигликолидных волокон (медицинский рассасывающийся материал), покрытого специальным гибридным составом. «Для создания нити мы использовали сочетание трех компонентов: полигликолевой кислоты 60–70%, крахмала 25–35% и полимолочной кислоты 5–10%. Эта смесь позволяет точно контролировать скорость рассасывания. Меняя толщину покрытия, мы можем "запрограммировать" нить на исчезновение ровно через 15, 20, 25 или 30 суток. Сначала этот слой защищает внутренний жгут от воды. Когда он постепенно истончается, жидкость добирается до волокон и запускает гидролиз. Следовательно, материал безопасно распадается», — рассказал доцент кафедры экспериментальной механики и конструкционного материаловедения ПНИПУ, кандидат технических наук Станислав Словиков.

Ученые ПНИПУ проверили нить с помощью специальной машины: запас прочности оказался в шесть раз выше необходимого. Он гарантирует, что нить не порвется ни в процессе фиксации шва во время операции, когда хирург натягивает ее, ни при обычной активности пациента в период заживления. Ученые разработали также компьютерную модель, предсказывающую, как быстро нить разрушится в организме. Она позволяет рассчитать нужны параметры толщины с точностью до 98%. Теорию подтвердили лабораторными исследованиями — образцы нити выдерживали в изотоническом растворе при 37°С — в условиях, максимально приближенных к человеческому организму.

Планируется, что созданная в Политехе нить станет альтернативой тем, что рассасываются слишком долго и слишком быстро. В первом случае получается большой срок нахождения инородного тела в организме, который может привести к инфекциям, во втором — невозможность удержать необходимое для организма время края раны, что что приводят к ее расхождению.

