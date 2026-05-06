Обучение в пермских вузах в новом учебном году подорожает до 20 процентов

Пермские вузы собираются повысить стоимость обучения в 2026/27 учебном году. Цены вырастут на 4-20%, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службы вузов.

В ПНИПУ специальности технических направлений подорожают на 4-5%, гуманитарных — примерно на 7%. В ПГНИУ средний рост стоимости обучения составит 11%.

В НИУ ВШЭ-Пермь стоимость обучения вырастет в среднем на 15-20%, самой высокой ценой среди программ бакалавриата назвали направление «Дизайн» со стоимостью 510 тыс. руб. в год. В ПГАТУ отметили, что стоимость обучения на очной форме увеличится в среднем 8%, а на очно-заочной и заочной формах — 10-12%. В ПГИК индексация стоимости обучения в 2026/27 году сохранится в пределах уровня инфляции.

